В Москве строят свыше 30 транспортных сооружений

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Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что сейчас в городе продолжается строительство более чем на 30 транспортных сооружениях, передает "Интерфакс".

"Причем девятнадцать из них мы планирует сдать уже в этом году", – сообщил Загрутдинов. Он добавил, что до конца 2020 года закончат постройку четырех эстакад развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе.

Кроме того, в Депстрое рассказали, что больше всего транспортных сооружений строится на участке Северо-Восточной хорды. Речь идет об участке от Ярославского до Дмитровского шоссе. Там появится девять сооружений.

Ранее сообщалось, что у ТПУ "Саларьево" закончили строительство надземного перехода через Киевское шоссе.

