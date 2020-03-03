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12:58

Шумозащитные окна установят в жилых домах возле зоны создания ТПУ "Авиамоторная"

город строительство

Фото: Юлия Иванко/портал мэра и правительства Москвы

Проект реконструкции улично-дорожной сети в районах Перово и Лефортово согласовали в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Речь идет о перестройке проезда под Дангауэровским путепроводом. Кроме того, специалисты обновят дорожное покрытие на участке выезда на шоссе Энтузиастов и на участке проезда Энтузиастов.

Работы проводятся в рамках формирования транспортно-пересадочного узла "Авиамоторная". Также в жилых домах возле зоны работ поставят новые шумозащитные окна.

"Немаловажно, что в близлежащих к ТПУ "Авиамоторная" жилых домах предусмотрена установка новых шумозащитных окон, это сделает жизнь в них спокойнее и комфортнее. Помимо перечисленного, в рамках согласованного этапа будут реализованы мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения и выполнено озеленение", – отметили в пресс-службе.

Еще два ТПУ "Мнёвники" и "Терехово" создают в рамках проекта вовлечения Мнёвниковской поймы в активную городскую жизнь.

Также ТПУ планируют построить на станциях Нахабино, Одинцово и Подольск Московских центральных диаметров.

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