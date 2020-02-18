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Москва 24

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Город

18 февраля, 10:26

В Мнёвниковской пойме появятся 29 тысяч рабочих мест

город строительство

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Развитие Мнёвниковской поймы позволит создать 29 тысяч новых рабочих мест, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента строительства.

В ближайшее время на территории запланировали создание полноценного городского квартала. Также в Мнёвниковской пойме создадут улично-дорожную сеть, связанную с участком Северо-Западной хорды.

"Проект вовлечения Мнёвниковской поймы в активную городскую жизнь станет еще одним примером комплексного и продуманного развития. Реализация приведет к созданию нового зеленого кластера и станет точкой притяжения для инвесторов и горожан. Развитие района позволит создать 29 тысяч новых рабочих мест", – отметили в пресс-службе.

Также власти улучшат транспортную и пешую доступность жилой зоны. Так, в пойме возведут два пешеходных и два автомобильных моста, которые соединят территорию полуострова с районом Фили. Кроме того, здесь обустроят две станции метро и два ТПУ "Мнёвники" и "Терехово".

Ранее стало известно, что в Мнёвниковской пойме запланировали построить около 150 тысяч квадратных метров жилья. Строительство новых домов начнется в 2020 году.

Также в районе Хорошёво-Мнёвники появится новый жилой комплекс. Его характерной чертой станут фасады в виде аркад.

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