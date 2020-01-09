Девять станций метро планируют открыть в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2020 года в Москве планируют открыть девять новых станций метро. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году планируют открыть платформы "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". Эти станции находятся на западном участке БКЛ. Станцию "Улица Народного Ополчения" возводят в районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Демьяна Бедного. Для удобства пассажиров у станции возведут два подземных вестибюля для быстрого выхода к остановкам общественного транспорта.

"Карамышевская" расположится в северной части Мнёвниковской поймы. На ее базе планируют создать транспортно-пересадочный узел "Мнёвники" с жилыми, спортивными, общественно-деловыми и социальными объектами. Ожидается, что им будут пользоваться до 70 тысяч пассажиров в день.

Также в 2020 году планируют запустить станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная". "Электрозаводская" появится недалеко от Семеновской набережной в Басманном районе. Пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии и перейти на платформу Казанского направления Московской железной дороги.

"Лефортово" откроется в сквере у кинотеатра "Спутник". Станцию стилизуют под гравюры ХVII – XVIII веков. Идеей создания именно такого интерьера станции послужил Лефортовский дворец на правом берегу реки Яузы.

"Авиамоторная" расположена в районе пересечения проезда Энтузиастов с шоссе Энтузиастов и Рязанским направлением Московской железной дороги. Сначала станция войдет в состав Некрасовской линии метро, а позже – Большой кольцевой линии. Предполагается, что ее пассажиропоток в сутки составит порядка 400 тысяч человек.



Некрасовская линия метро полностью заработает в ближайшие месяцы

В этом году также запланировано открытие второго участка Некрасовской линии, длина которого составит 11,7 километра. На нем расположатся станции "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская".

Особенностью Некрасовской линии стало применение новых технологий строительства станций. В частности, станция "Нижегородская" строится по технологии top-down, когда подземная часть возводится сверху вниз от уровня земной поверхности с возможностью параллельного строительства сооружений на поверхности.

Эта станция откроется в районе пересечения Нижегородской улицы с Рязанским проспектом. Станция будет принимать поезда Некрасовской и Большой кольцевой линий метро. Для этого построят две платформы, на которые смогут приходить сразу четыре поезда.

Станцию "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро, площадь которой около 16 тысяч квадратных метров, оформят в стиле среднеазиатских дворцов. На потолке повесят плафоны в виде куполов минаретов, а разделительная стена между платформами будет напоминать перевернутые арки с зубцами. Саму станцию специалисты выполнят в бежевых, черных и серых цветах. Платформу облицуют коричневым гранитом, стены отделают травертином.

Станция метро "Окская" строится в Юго-Восточном округе – на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей. Выходить она будет к Окской улице и на Рязанский проспект. У станции мелкого заложения будут две береговые платформы по обе стороны двухпутного тоннеля.

"Стахановскую" строят на пересечении Рязанского проспекта и 2-го Грайвороновского проезда. Ее оформят в стиле конструктивизм. Интерьер будет напоминать производственный цех, а эстетику передадут с помощью строгих геометрических форм.

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

