Основные работы по строительству БКЛ метро завершат в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основные работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена планируют завершить в 2022 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что все участки уже освободили от инженерных сетей, сейчас идет работа практически по монолиту.

"Надеемся, что в 2022 году закончим основные работы, какие-то работы перейдут на 2023 год. В этом году, мы надеемся, что в составе Некрасовской линии мы ведем две станции БКЛ – это "Авиамоторная" и "Лефортово" – и полноценно приступим к обкатке поездов и наладке оборудования", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

По его словам, сейчас завершено строительство 75% тоннелей на БКЛ.

Кроме того, в 2020 году планируется достроить эстакады для связи Третьего транспортного кольца и Юго-Восточной хорды. Участок пройдет через станцию метро "Нижегородская".

"Это связка очень полезная, но очень тяжелая. Хотим ее в 2022 году закончить", – сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в московском метро начали строить центральный тоннель за станцией "Аминьевское шоссе". Он предназначен для оборота составов БКЛ, но может быть и местом ночной стоянки поездов.

Прокладывать тоннель, протяженность которого составляет почти 400 метров, будет проходческий щит "Евгения". Его уже использовали при строительстве участка от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Мичуринский проспект".

Возведение юго-западного участка БКЛ началось в 2017 году. Сейчас путь от станции "Аминьевское шоссе" до "Проспекта Вернадского" готов на 35 процентов. Завершается проходка тоннелей, рабочие строят основные конструкции станций "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и "Аминьевское шоссе".

Последняя станет пересадочной и будет расположена рядом с новым остановочным пунктом МЖД Аминьевская Киевского направления. Также в состав будущего пересадочного узла войдет автостанция и подземная парковка.

БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав чемпиона среди подземных колец — Вторую кольцевую линию пекинского метро. Ее длина – 57 километров.

