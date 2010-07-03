Станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов

12:33
фото: stroi.mos.ru
Станцию "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро оформят в стиле среднеазиатских дворцов. На потолке повесят плафоны в виде куполов минаретов, а разделительная стена между платформами будет напоминать перевернутые арки с зубцами, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Станция спроектирована по "береговому" типу – с двумя боковыми посадочными платформами. Саму станцию специалисты выполнят в бежевых, черных и серых цветах. Платформу станции облицуют коричневым гранитом, стены отделают травертином.
А станцию "Стахановскую" оформят в стиле конструктивизм. Вдоль путевых стен установят колонны из гранита, которые напоминают станки советских рабочих. На потолках будут белые плафоны-трубки на потолках, которые похожи на перекрытия заводских помещений. Станцию оформят с использованием гранита и металла.
В начале июня было запущено движение по первому участку Некрасовской линии столичной подземки. Для пассажиров заработали станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".
Второй участок линии со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" планируется запустить в конце года. Некрасовская линия будет интегрирована с Большой кольцевой линией.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что в завершающей стадии находится благоустройство территорий у станций метро. Это действующие станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", строящиеся "Юго-Восточная", "Окская" и "Стахановская", а также открытые ранее станция "Савеловская" Большой Кольцевой и "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линий.
Благоустройство затронуло не только пространство у станций, но и прилегающие улицы. Общая протяженность территории составляет порядка 76 километров, а площадь – более 240 гектаров.
Бирюков обратил внимание, что тротуары и проезжая часть в районе новых станций подземки находились в плохом состоянии. Освещение было недостаточным, а местами отсутствовало. Хаотичная парковка мешала пешеходам и была небезопасной для водителей.
"Мосгорсправка": Некрасовская линия метро
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