Завершается благоустройство территорий у девяти станций метро

09:55
09:55
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Благоустройство территорий у девяти станций метро завершается, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Это действующие станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", строящиеся "Юго-Восточная", "Окская" и "Стахановская" Кожуховской ветки, а также открытые ранее станция "Савеловская" Большой Кольцевой и "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линий. Работы возле станций "Филатов луг" и "Коммунарка" Сокольнической линии почти закончены.
Как добавил глава комплекса городского хозяйства Москвы, благоустройство затронуло не только пространство у станций, но и прилегающие улицы. Общая протяженность территории составляет порядка 76 километров, а площадь – более 240 гектаров.
Бирюков обратил внимание, что тротуары и проезжая часть в районе новых станций подземки находились в плохом состоянии. Освещение было недостаточным, а местами отсутствовало. Хаотичная парковка мешала пешеходам и была небезопасной для водителей.
С просьбой благоустроить территории обращались местные жители и префектуры округов. Теперь тротуары расширили, их покрытие заменили, в местах "народных троп" обустроили дорожки. Асфальтобетонное покрытие проезжей части обновили, для автомобилистов сделали удобные парковки, уточнил заммэра.
Пассажиры общественного транспорта смогут спрятаться от непогоды в 90 остановочных павильонах. На территории у метро обустраиваются небольшие скверы, детские и спортивные площадки.
Сейчас рабочие занимаются освещением. Дорога до метро станет безопаснее благодаря более чем трем тысячам фонарей и уличных торшеров.
Пространство облагородят газонами, деревьями и кустарниками. Там же поставят лавочки, урны, сделают велопарковки. Все работы должны завершить в ноябре, сообщил Бирюков.
За девять лет в Москве привели в порядок 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью свыше 16,2 тысячи гектаров.
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