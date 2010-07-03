Началось благоустройство территории у станции "Савеловская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты приступили к благоустройству территории у станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что до конца текущего года проезжие части, зоны для пешеходов и дворы приведут в порядок.

"Когда работы закончат, улицы станут комфортнее и для пешеходов, и для водителей", – говорится в сообщении.

По словам заммэра Петра Бирюкова, благоустройство запланировано на территориях, прилегающих к улице Нижней Масловке, Бутырской, Вятской, Раздельной и 2-ой Квесисской.

"В рамках работ в порядок приведут асфальтобетонное покрытие проезжей части площадью 17,5 тысячи квадратных метра и установят 100 фонарей с энергосберегающими лампами", – приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Кроме того, около станции "Савеловская" обустроят около 7 тысяч квадратных метров тротуаров, а во дворах обустроят детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что специалисты Мосгосэкспертизы согласовали 13 заключений в рамках строительства северо-восточного участка БКЛ от станции "Савеловская" до "Авиамоторной", а также 15 заключений для возведения юго-западного участка БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до "Можайской".

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.

С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".

