Согласовано 43 проекта в рамках основного этапа строительства БКЛ метро

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосгосэкспертиза согласовала 43 проекта в рамках основного этапа строительства Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
"Этапы включают в себя работы по сооружению стартового котлована и организации строительства тоннелей с помощью проходческих щитов. Они, может быть, не так заметны пассажирам при эксплуатации объекта, но без них невозможно представить функционирование подземки", – рассказал Леонов.
Он отметил, что возведение новых станции является трудоемкой работой, что объясняется гидрогеологическими условиями и плотной городской застройкой. При этом Леонов уточнил, что все работы проходят с соблюдением норм безопасности и качества.
Отмечается, что специалисты Мосгосэкспертизы согласовали 13 заключений в рамках строительства северо-восточного участка БКЛ от станции "Савеловская" до "Авиамоторной", а также 15 заключений для возведения юго-западного участка БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до "Можайской".
Также 10 заключений было выдано западному участку БКЛ от станции "Хорошевская" до "Можайской", а в рамках восточного и южного участков от "Каширской" до "Нижегородской" и от станции "Каховская" до "Проспекта Вернадского" одобрено еще пять проектов.
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.
С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".
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