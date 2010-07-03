Согласовано 43 проекта в рамках основного этапа строительства БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосэкспертиза согласовала 43 проекта в рамках основного этапа строительства Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

"Этапы включают в себя работы по сооружению стартового котлована и организации строительства тоннелей с помощью проходческих щитов. Они, может быть, не так заметны пассажирам при эксплуатации объекта, но без них невозможно представить функционирование подземки", – рассказал Леонов.

Он отметил, что возведение новых станции является трудоемкой работой, что объясняется гидрогеологическими условиями и плотной городской застройкой. При этом Леонов уточнил, что все работы проходят с соблюдением норм безопасности и качества.

Отмечается, что специалисты Мосгосэкспертизы согласовали 13 заключений в рамках строительства северо-восточного участка БКЛ от станции "Савеловская" до "Авиамоторной", а также 15 заключений для возведения юго-западного участка БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до "Можайской".

Также 10 заключений было выдано западному участку БКЛ от станции "Хорошевская" до "Можайской", а в рамках восточного и южного участков от "Каширской" до "Нижегородской" и от станции "Каховская" до "Проспекта Вернадского" одобрено еще пять проектов.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.

С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".

