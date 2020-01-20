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Город

20 января, 17:13

Жилой комплекс с фасадами в виде аркад построят в Хорошёво-Мнёвниках

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Новый жилой комплекс построят в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы. Особенностью строений станут фасады в виде аркад, как сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Авторы постарались соединить вечную классику с ультрасовременной архитектурой. Фасады оформлены в виде аркад, которые на нижних этажах представлены полукруглыми арками и постепенно истончатся до декоративных пилонов", – прокомментировал проект главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Комплекс возведут на улице Паршина. По проекту комплекс будет состоять из шести корпусов переменной этажности. Помещения на первом этаже, в соответствии с современными тенденциями, будут адаптированы для социальных нужд или для предприятий торговли и услуг.

Инфраструктуру нового жилого комплекса дополнят детским садом на 100 мест и подземной стоянкой, рассчитанной на 700 автомобилей. Во внутреннем дворе ЖК оформят детскую площадку и зону отдыха.

Ранее сообщалось, что в Бирюлеве Восточном завершается строительство нового жилого дома по программе реновации. Как сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы, сдать дом в эксплуатацию планируется в 2020 году. Двухсекционное здание 11-12 этажей рассчитано на 108 квартир.

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