Общежитие для студентов Финансового университета построят на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для студентов Финансового университета при правительстве РФ построят общежитие на севере Москвы. Решение о возведении общежития приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Общая площадь здания будет составлять девять тысяч квадратных метров, его высота не превысит 50 метров. Финансировать проект будет Адресная инвестиционная программа.

Сейчас на этом месте находится трехэтажное кирпичное здание 1949 года постройки. Его площадь составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Здание готовят под снос.

Ранее в министерстве образования и науки разработали методику, благодаря которой большая часть бюджетных мест будет распределяться в региональные вузы. Новая методика предусматривает распределение 95% общего объема цифр приема на уровне субъектов РФ.

Накануне в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах. По словам российского лидера, число выпускников школ в ближайшие годы будет увеличиваться, поэтому нужно сохранить доступность бесплатного высшего образования. Кроме того, по словам главы государства, нужно развивать вузы в регионах.

