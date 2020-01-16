В Минобрнауки рассказали о бюджетных местах в вузах

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В министерстве образования и науки разработали методику, благодаря которой большая часть бюджетных мест будет распределяться в региональные вузы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Новая методика предусматривает распределение 95% общего объема контрольных цифр приема (бюджетных мест. – Прим. ред.) на уровне субъектов РФ и только 5% на федеральном уровне", – говорится в сообщении.

Ранее в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах. По словам российского лидера, число выпускников школ в ближайшие годы будет увеличиваться, поэтому нужно сохранить доступность бесплатного высшего образования. Кроме того, по словам главы государства, нужно развивать вузы в регионах.