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Политика

12:59

Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах

власть политика образование общество

Фото: телеканал "Россия 1"

Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом президент сообщил в ежегодном послании Федеральному собранию.

По словам российского лидера, число выпускников школ в ближайшие годы будет увеличиваться.

"С учетом этого нам важно сохранить справедливость и доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах", – сказал Путин.

Кроме того, по словам главы государства, нужно развивать вузы в регионах.

"В приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы. Именно в те территории, где сегодня не хватает педагогов, врачей, инженеров", – подчеркнул глава государства.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования за неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.

По его словам, сферу образования реформируют на протяжении тридцати лет, а итоги все еще спорны. Судья подчеркнул, что полагаться на решения министерств, инициативы ректоратов и энтузиазм активистов не стоит, поскольку доверия дипломам не прибавилось.

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