Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах

Фото: телеканал "Россия 1"
Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом президент сообщил в ежегодном послании Федеральному собранию.
По словам российского лидера, число выпускников школ в ближайшие годы будет увеличиваться.
"С учетом этого нам важно сохранить справедливость и доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах", – сказал Путин.
Кроме того, по словам главы государства, нужно развивать вузы в регионах.
"В приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы. Именно в те территории, где сегодня не хватает педагогов, врачей, инженеров", – подчеркнул глава государства.
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования за неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
По его словам, сферу образования реформируют на протяжении тридцати лет, а итоги все еще спорны. Судья подчеркнул, что полагаться на решения министерств, инициативы ректоратов и энтузиазм активистов не стоит, поскольку доверия дипломам не прибавилось.