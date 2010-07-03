Представитель Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

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Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования за неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования. Свою точку зрения он высказал в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного, сообщает "Коммерсант".

По его словам, сферу образования реформируют на протяжении тридцати лет, а итоги все еще спорны. Судья подчеркнул, что полагаться на решения министерств, инициативы ректоратов и энтузиазм активистов не стоит, поскольку доверия дипломам не прибавилось.

Он высказался и о болонской системе. Ее введение не отразилось на качестве образования и признании российских дипломов за границей, объяснил судья.

Арановский полагает, что затраченные на "улучшения" средства следовало потратить на науку и достойную оплату преподавательского труда. Он отметил, что преподавателю платят мало, если тот не получает должность в управленческом секторе.

"А иногда преподавателю платят за хорошую статистику и отчетность, за демонстрацию компетентностного подхода вместо академических методов, за соискание грантов и за рейтинги, мониторинги с графиками и за все остальное, что дорого службам ректората и ведомства", – заявил судья.

По его мнению, субординация и отчетность угнетают преподавание и науку. Конституционный суд видит в автономии вузов основу их деятельности и их отношений с государством. Кроме того, это исторически оправдало себя в общеевропейской университетской традиции.

Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов согласился со снижением качества знаний у российских студентов и значимости диплома. Однако он выступил против предложения судьи дать больше автономии вузам и не вмешиваться в их внутреннюю жизнь. Сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность", кандидат технических наук Ванда Тиллес назвала выводы Арановского справедливыми.

В сентябре сообщалось, что устроиться на работу через службы занятости в первом полугодии 2019 года смогли 56,2% выпускников вузов и колледжей. Годом ранее показатели достигали 60,4%.

Россияне часто осваивают не особо востребованные профессии, из-за чего искать работу трудно, полагает профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он обратил внимание, что сейчас на рынке большой спрос на рабочие места, которые сегодняшние выпускники занимать не спешат. Проблемой становится и отсутствие опыта, продолжил Сафонов.

В июле стало известно, что в Минтруде занимаются программой для оценки качества образования в вузах. Максим Топилин отметил важность включения в образовательный процесс элементов практики и стажировки.