Выпускников стали реже брать на работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Устроиться на работу через службы занятости в первом полугодии 2019 года смогли 56,2% выпускников вузов и колледжей, сообщает газета "Известия".

Год назад показатели достигали 60,4%. Речь идет о выпускниках, пользовавшихся услугами служб занятости, уточнили в пресс-службе Минтруда. К работодателям можно обращаться также напрямую и через негосударственные кадровые агентства.

Информацию о трудоустройстве только что окончивших вузы и колледжи специалистов собирает и Росстат. По данным за прошлый год, работу нашли около 73% выпускников.

Россияне часто осваивают не особо востребованные профессии, из-за чего искать работу трудно, считает профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, юристов, психологов, филологов слишком много. Если бы выпускалось больше инженеров, ситуация была бы лучше, уверен специалист.

Он обратил внимание, что сейчас на рынке большой спрос на рабочие места, которые сегодняшние выпускники занимать не спешат. Согласно сведениям Минтруда на конец июня, чаще всего службы занятости просили помочь найти строителей, механиков, ремонтников, водителей.

Проблемой становится и отсутствие опыта, продолжил Сафонов. Директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов же полагает, что более критичны неумение выполнять типовые задачи и низкое качество подготовки.

В июне в НИУ ВШЭ представили исследование, согласно которому в России более 40% специалистов 18–30 лет нашли работу через друзей и знакомых. В большей степени это коснулось строительной сферы.

Директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко советовала молодым людям обратить внимание на медицину, информационные технологии и дизайн. Это как промышленный дизайн, так и дизайн в интернет-пространстве.

В Минобрнауки рассказали, что больше всего заявлений абитуриенты в 2019 году подали на медицинские, экономические специальности и на направления, связанные со СМИ и международными отношениями. Конкурс на них составил свыше 14 человек на 1 место.

В июле сообщалось, что в Минтруда разрабатывают программу для оценки качества образования в университетах. Максим Топилин отметил важность включения в образовательный процесс элементов практики и стажировки.