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15:29

У ТПУ "Саларьево" закончили строительство надземного перехода через Киевское шоссе

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе транспортно-пересадочного "Саларьево" закончено строительство надземного пешеходного перехода через Киевское шоссе. Его протяженность составила почти 82 метра, передает Агентство "Москва".

Для того чтобы пересечь Киевское шоссе, пешеходы смогут воспользоваться лестницами, пандусами и лифтами, уточнили в департаменте строительства столицы.

"Это сложное современное инженерное сооружение, которое позволит обеспечить безопасное передвижение пешеходов и создаст комфортные условия для автомобилистов", – рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Обустройство данного перехода является частью проекта строительства дороги между улицами Авиаторов и Родниковой. В дальнейшем планируется реконструкция развязки на пересечении Родниковой улицы и Киевского шоссе.

Ранее сообщалось, что станцию "Аминьевское шоссе" БКЛ и МЦД-4 соединит переход.

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