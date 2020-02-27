Новые платформы построят на станциях Новогиреево и Кусково

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На станциях Новогиреево и Кусково Московской железной дороги построят новые платформы. Эти станции войдут в состав будущего маршрута МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"ОАО "РЖД" продолжает развивать пассажирскую инфраструктуру на остановочных пунктах Новогиреево и Кусково МЖД. На станциях развернуты работы по строительству новых платформ. В перспективе Новогиреево и Кусково войдут в состав МЦД-4 "Киевско-Горьковский", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее демонтировали старые платформы, на каждой станции построили по одной новой с навесами на всю длину, брусчаткой и тактильной плиткой. На сегодняшний день строятся вторые платформы.

Как сообщалось ранее, в столице начали строить станции Камушки и Ермакова Роща для четвертого пути Московских центральных диаметров (МЦД). Они расположатся на соединительной ветке, которую строят между Киевским и Белорусским направлениями.

Движение по Московским центральным диаметрам открыли в конце ноября 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из них можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

За время работы МЦД удалось разгрузить 20 станций метро. Это произошло благодаря тому, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. Со дня введения платного режима проезда за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили на проезде более 205 миллионов рублей.