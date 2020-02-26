Началось строительство станций Камушки и Ермакова Роща для МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начали строить станции для четвертого пути Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Как уточняется, началось строительство станций Камушки и Ермакова Роща.

"Они расположатся на соединительной ветке, которую строят между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги в рамках реализации проекта МЦД-4 "Киевско-Горьковский". В целом на этой линии разместится четыре станции. Их интегрируют с МЦК, МЦД и метро", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что станция Камушки станет одной из самых высоких в столице, так как разместится на эстакаде около "Москва-Сити".

Камушки интегрируют по принципу "сухие ноги" со станциями Деловой центр МЦК и "Международная" метро. Также организуют переход на станцию Тестовская МЦД-1. На станции Ермакова Роща планируют построить одну платформу и вестибюль с выходами на улицы Магистральную и Подвойского.

Также на этой линии собираются построить еще две станции – Поклонную и Кутузовскую. Предполагается, что на станциях создадут современную инфраструктуру.

Движение по Московским центральным диаметрам открыли в конце ноября 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из них можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

За время работы МЦД удалось разгрузить 20 станций метро. Это произошло благодаря тому, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. Со дня введения платного режима проезда за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили на проезде более 205 миллионов рублей.