Благодаря запуску МЦД жители Красногорска сэкономили более 27 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Благодаря запуску Московских центральных диаметров (МЦД) жители Красногорска сэкономили более 27 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

"Сильнее всего экономию ощутили жители подмосковных городов, они впервые получили бесплатную пересадку на метро с железнодорожного транспорта, что позволяет им экономить на пересадке от 38 до 55 рублей за поездку", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что после запуска диаметров пассажиры за проезд от Аникеевки до Рижского вокзала платят 45 рублей, тогда как ранее за проезд по данному маршруту с пересадкой на метро платили больше 100 рублей. При ежедневных поездках в рабочее время в две стороны пассажиры экономят 124 рубля в сутки.

Запуск МЦД-2 "Курско-Рижский" улучшил транспортную доступность более 170 тысяч жителей Красногорска. Всего в границах этого города расположены четыре станции МЦД-2 – Пенягино, Павшино, Красногорская и Опалиха. Станция Аникеевка находится в непосредственной близости от жилого района.

В целом со дня введения платного режима проезда на МЦД-1 и МЦД-2 жители Москвы и Московской области сэкономили уже более 205 миллионов рублей. В пресс-службе подчеркнули, что в совокупности все пассажиры первых двух диаметров смогут сэкономить на проезде до семи миллиардов рублей в год.

МЦД открыли в конце ноября 2019 года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15% и до 20% в городах Подмосковья.

