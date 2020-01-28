Запуск МЦД-3 позволит сэкономить до 40% времени в пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Запуск МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" позволит жителям столицы и Московской области экономить до 40% времени в пути, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
"К примеру, после запуска МЦД-3 время в пути по третьему диаметру от первой станции Ипподром до конечной станции Алабушево составит один час 55 минут. Сейчас данный путь на автомобиле займет около двух часов 25 минут при средней загруженности дорог, а на общественном транспорте – около 4 часов 30 минут, при этом пассажиру придется ехать на автобусе и метро, совершив не менее трех пересадок", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что благодаря запуску третьего диаметра улучшится транспортная ситуация более чем в 20 районах.
На данный момент МЦД-3 находится в стадии проектирования. Предполагается, что длина маршрута составит 85 километров.
Предполагается, что с запуском диаметра улучшится транспортная доступность районов Зеленограда, а также Молжаниновского, Головинского, Мещанского, Красносельского, Бутырского, Тимирязевского, Рязанского, Косино-Ухтомского, Останкинского, Басманного, Нижегородского. Также это касается районов Ховрино, Западное Дегунино, Марфино, Марьина Роща, Вешняки, Выхино-Жулебино, Лефортово, Перово, Сокольники и Соколиная Гора.
МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.
Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15% и до 20% в городах Подмосковья.
Отмечается, что наибольший рост цен был заметен в районе Москворечье-Сабурово. Там они возросли на 15,1% – до 186,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр. На 14,7% цены подскочили в Северном районе, на 14% – в Дмитровском. Через эти районы проходит линия МЦД-1.
Однако самые высокие цены за жилье после запуска диаметров зафиксированы в новостройках Московской области. Так, в Нахабине цены возросли сразу на 20%, в Одинцове – на 12%. В Лобне и Подольске жилье подорожало на 11% и 12% соответственно.
"Мосгорсправка": МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: