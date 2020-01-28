Запуск МЦД-3 позволит сэкономить до 40% времени в пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запуск МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" позволит жителям столицы и Московской области экономить до 40% времени в пути, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"К примеру, после запуска МЦД-3 время в пути по третьему диаметру от первой станции Ипподром до конечной станции Алабушево составит один час 55 минут. Сейчас данный путь на автомобиле займет около двух часов 25 минут при средней загруженности дорог, а на общественном транспорте – около 4 часов 30 минут, при этом пассажиру придется ехать на автобусе и метро, совершив не менее трех пересадок", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что благодаря запуску третьего диаметра улучшится транспортная ситуация более чем в 20 районах.

На данный момент МЦД-3 находится в стадии проектирования. Предполагается, что длина маршрута составит 85 километров.

Предполагается, что с запуском диаметра улучшится транспортная доступность районов Зеленограда, а также Молжаниновского, Головинского, Мещанского, Красносельского, Бутырского, Тимирязевского, Рязанского, Косино-Ухтомского, Останкинского, Басманного, Нижегородского. Также это касается районов Ховрино, Западное Дегунино, Марфино, Марьина Роща, Вешняки, Выхино-Жулебино, Лефортово, Перово, Сокольники и Соколиная Гора.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.

Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15% и до 20% в городах Подмосковья.

Отмечается, что наибольший рост цен был заметен в районе Москворечье-Сабурово. Там они возросли на 15,1% – до 186,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр. На 14,7% цены подскочили в Северном районе, на 14% – в Дмитровском. Через эти районы проходит линия МЦД-1.

Однако самые высокие цены за жилье после запуска диаметров зафиксированы в новостройках Московской области. Так, в Нахабине цены возросли сразу на 20%, в Одинцове – на 12%. В Лобне и Подольске жилье подорожало на 11% и 12% соответственно.

