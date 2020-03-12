Станцию "Аминьевское шоссе" БКЛ и МЦД-4 соединит переход

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станцию "Аминьевское шоссе" БКЛ метро и платформу Аминьевская Киевского направления МЖД свяжет пешеходный переход по принципу "сухие ноги". Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Как отмечается, благодаря новому пересадочному узлу жители Подмосковья и ТиНАО, которые ездят на пригородных поездах Киевского направления МЖД, смогут пересаживаться на метро, не доезжая до центра столицы.
Станция "Аминьевское шоссе" БКЛ расположится в районе Очаково-Матвеевское, вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с Киевским направлением МЖД. На сегодняшний день ведется строительство основных монолитных конструкций станции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Железнодорожная платформа Аминьевская войдет в состав МЦД-4.
11 марта Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони открыли после реконструкции платформу Победа и новую платформу Санино Киевского направления МЖД. По словам мэра, строительство платформ является частью проекта модернизации Киевского направления МЖД с включением его в диаметр МЦД-4.
Андрей Воробьев, в свою очередь, рассказал, что проект МЦД отличается масштабом. Жители населенных пунктов, через которые проходят первые два диаметра, уже почувствовали преимущества этого транспортного сообщения, добавил губернатор.
Также на Киевском направлении МЖД запланировали открытие станции Минская. Оно состоится в конце 2022 года. На соединительной ветке, которую строят между Киевским и Белорусским направлениями для будущего открытия МЦД-4, начали сооружение станций Камушки и Ермакова Роща.
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