Собянин и Воробьев открыли платформы Победа и Санино будущего МЦД-4

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони открыли после реконструкции платформу Победа и новую платформу Санино Киевского направления МЖД.

"Сегодня с Андреем Юрьевичем (Андреем Воробьевым. – Прим. ред.) открываем две станции, которые одновременно работают и на Подмосковье, и на Москву в границах двух территорий. Станция Победа реконструирована. Станция Санино новая, которая, конечно, будет востребована жителями с учетом развития территории", – сказал мэр Москвы.

По его словам, строительство платформ является частью проекта модернизации Киевского направления МЖД с включением его в диаметр МЦД-4.

"Здесь идут большие, масштабные работы: строительство третьего, четвертого путей, новых станций Аминьевская, Минская, соединение Смоленского и Киевского направлений железной дороги", – отметил Собянин.

Андрей Воробьев, в свою очередь, рассказал, что проект МЦД отличается масштабом. Жители населенных пунктов, через которые проходят первые два диаметра, уже почувствовали преимущества этого транспортного сообщения, добавил губернатор.

"Важно, что дополнительные пути на всех МЦД сегодня строятся, и наша задача, конечно, все пять комплексов запустить. Понятно, что это масштабный, большой проект. Жители его ждут. И очень приятно, что здесь активное участие принимает и наше федеральное правительство, и мэрия Москвы", – подчеркнул Воробьев.

Олег Тони также отметил, что работы по строительству МЦД-4 идут по графику.

"Мы видим, что идет подготовка к укладке третьего и четвертого путей. Практически по всем остановочным пунктам также развернуты строительно-монтажные работы, документация утверждена, мы идем по графику. Также в графике мы работаем на соединительной ветке Смоленско-Киевского направления. Там очень большие объемы по искусственным сооружениям", – сказал он.

Станция Победа была реконструирована за полтора года. Специалисты провели работы по созданию комфортного остановочного пункта длиной 300 метров и шириной 6 метров. Также на станции обновили систему навигации. Сам остановочный пункт оборудовали навесами для защиты пассажиров от осадков и солнца.

Открытие станции Победа позволит улучшить транспортное обслуживание Апрелевки и поселения Марушкинского ТиНАО. Также остановочный пункт позволит быстрее добираться до Москвы жителям поселков Победа и Красные Горки. Через станцию Победа будут осуществлять поездки и жители будущего крупного жилого комплекса "Времена года", который находится на стадии строительства.

Станция Санино является новым элементом инфраструктуры Киевского направления. Остановочный пункт соорудили в поселении Марушкинском между станциями Крекшино и Кокошкино. Считается, что жители поселения благодаря открытию станции смогут экономить от 10 до 35 минут времени в пути. Также вследствие открытия Санино снизится транспортная нагрузка на Киевское и Боровское шоссе.

В настоящий момент завершили первый этап строительства станции. Специалисты провели работы по созданию островной пассажирской платформы длиной 400 метров и шириной 8,5 метра. Станция построена по современным стандартам. В частности, на остановочном пункте создали навес по всей длине платформы для защиты пассажиров от осадков и солнца.

Ожидается, что пассажиропоток остановочного пункта Санино в 2020 году составит 2,8 тысячи человек в сутки. Строительство новых жилых комплексов и открытие МЦД-4 позволит увеличить число пассажиров до 15 тысяч человек в сутки.

Считается, что второй этап строительства будет завершен в 2022 году после открытия III и IV главных путей Киевского направления МЖД.

Также на Киевском направлении МЖД запланировали открытие станции Минская. Оно состоится в конце 2022 года. На соединительной ветке, которую строят между Киевским и Белорусским направлениями для будущего открытия МЦД-4, начали сооружение станций Камушки и Ермакова Роща.