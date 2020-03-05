Станцию Минская Киевского направления откроют в 2022 году

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Постройку станции Минская на Киевском направлении МЖД завершат до конца 2022 года, сообщает Агентство "Москва".
"В перспективе станция войдет в состав МЦД-4 "Киевско-Горьковский" и будет интегрирована с другими видами городского транспорта", – рассказали представители Российских железных дорог.
Планируется, что станцию Минская сделают с учетом современных требований к безопасности, комфорту.
Воспользоваться новой платформой москвичи и гости столицы смогут при пересадке на одноименную станцию метрополитена.
Кроме того, в проекте предусмотрен пассажирский терминал, он будет доступен для маломобильных граждан.
Ранее стало известно, что на Казанском направлении МЖД изменится расписание электричек.