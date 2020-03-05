Станцию Минская Киевского направления откроют в 2022 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Постройку станции Минская на Киевском направлении МЖД завершат до конца 2022 года, сообщает Агентство "Москва".

"В перспективе станция войдет в состав МЦД-4 "Киевско-Горьковский" и будет интегрирована с другими видами городского транспорта", – рассказали представители Российских железных дорог.

Планируется, что станцию Минская сделают с учетом современных требований к безопасности, комфорту.

Воспользоваться новой платформой москвичи и гости столицы смогут при пересадке на одноименную станцию метрополитена.

Кроме того, в проекте предусмотрен пассажирский терминал, он будет доступен для маломобильных граждан.

Ранее стало известно, что на Казанском направлении МЖД изменится расписание электричек.