На Казанском направлении МЖД изменится расписание электричек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание нескольких электропоездов Черустинской ветки Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в марте. Необходимость в корректировке движения возникала из-за ремонтных работ, как сообщает Агентство "Москва".

Порядок проезда электричек будет изменен в период с 2 по 20 марта. В связи с ремонтом на участке Шатура – Авсюнино утренние электрички в будни проследуют по укороченным маршрутам.

В частности, не будет движения на участках Куровская – Шатура, Куровская – Черусти, Шатура – Куровская и Черусти – Куровская. Технологические окна, как заявили в пресс-службе МЖД, назначены на время с 00:00 до 12:00.

В обычном режиме электропоезда будут следовать в праздничные и выходные дни.

Пассажиров призвали заранее планировать свои поездки и учитывать временные ограничения.

В пресс-службе МЖД ранее рассказали, что на станциях Новогиреево и Кусково планируют построить новые платформы. Сами станции в перспективе станут частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД).

