Более 1,4 тысячи лавочек и урн установили на станциях МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На станциях Московских центральных диаметров установили более 1,4 тысячи урн и лавочек, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента транспорта.
Работа проделана ведомством совместно с ЦППК и РЖД в рамках реконструкции и благоустройства станций МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".
На первом диаметре разместили более 300 лавочек и около 370 урн, а на втором – почти 350 лавочек и более 400 урн. Больше всего их установлено на станции Рабочий поселок МЦД-1 – 83 единицы. На станции Сколково МЦД-1 – 68 единиц и на станции Силикатная МЦД-2 – 55.
В департаменте транспорта напомнили, что размещение дополнительных урн и лавочек – одно из предложений участников-финалистов краудсорсинг-проекта "Московские центральные диаметры", проходившего с 21 по 30 января 2020 года.
В настоящее время на Московских центральных диаметрах действует 58 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро и МЦК. В будущем количество станций намерены увеличить до 66, пересадок – до 27.
Запуск третьего диаметра запланирован на конец 2021 – начало 2022 года. В настоящее время МЦД-3 находится на стадии проектировки.
Благодаря запуску Московских центральных диаметров система столичного общественного транспорта стала удобнее, современнее и комфортнее для пассажира. МЦД с тактовым движением поездов, отсутствием дневного технологического окна, обновленным подвижным составом, выгодными тарифами и единой системой оплаты картой "Тройка" стали востребованным видом городского транспорта и аналогом подземки.
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