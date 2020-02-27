Станция Печатники МЦД-2 улучшит транспортную доступность нескольких районов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Открытие новой станции Печатники на МЦД-2 улучшит транспортную доступность нескольких столичных районов, сообщает "Вечерняя Москва".

Речь о районах Печатники, Текстильщики и Люблино, в которых проживает более 350 тысяч человек.

Станцию Печатники планируют объединить с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии метро, а также новой станцией БКЛ.

Предполагается, что в 2030 году пассажиропоток этих станций составит порядка 11 тысяч человек в сутки.

На станции Печатники будет две платформы с навесами и крытые наземные галереи до ближайших станций столичного метрополитена.

В январе этого года начали проходку двухпутного тоннеля от станции "Текстильщики" в сторону станции "Печатники". Идет активное строительство всех четырех станционных комплексов.

Благодаря открытию участка улучшится транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородского, Лефортово с населением более 450 тысяч человек. Горожане смогут сэкономить 10-15 минут времени в пути. Предполагается, что снизится нагрузка на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Ранее на южном участке БКЛ началось строительство перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская". Маршрут перегона пролегает под Севастопольским проспектом, рекой Котловкой и станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии.

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. В 2018 году был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Полностью замкнуть кольцо планируется в 2023 году.