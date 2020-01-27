Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

"Активно строим восточный участок БКЛ – от "Нижегородки" до "Каширки" (восточный участок БКЛ метро от станции "Каширская" до станции "Нижегородская"). Важный, непростой участок. Тем не менее строительство развернуто в полном объеме. Сегодня запускаем 10-метровый щит (для проходки двухпутного перегонного тоннеля "Текстильщики" – "Печатники"). В целом участок может быть построен до конца 2022 года", – сказал мэр столицы.

Генеральный директор компании-подрядчика АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин доложил, что все работы ведутся по графику.

"Сегодня запускаем щит в направлении станции "Печатники". Протяженность – 1,3 тысячи метров. Планируем завершить проходку в июне – июле", – отметил он.

Глава города подчеркнул, что для запуска щита использовалась новая технология. По словам Собянина, головную часть тоннелепроходческого комплекса опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде с помощью большой портальной системы, что позволило сократить время монтажа.

Газизуллин также добавил, что такая технология дала возможность сэкономить около 1,5 месяцев. По его словам, технология будет использоваться и на других будущих участках метро.

На участке от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" находятся четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Начиная с 27 января проходку двухпутного тоннеля от станции "Текстильщики" в сторону станции "Печатники" будет вести ТПМК "Виктория", который ранее работал на строительстве участка Некрасовской линии метро от станции "Окская" до станции "Нижегородская".

В ходе строительства двухпутного тоннеля БКЛ от "Текстильщиков" до "Печатников" впервые в истории подземки головную часть 10-метрового ТПМК весом 870 тонн опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде с помощью большой портальной системы.

Мощность системы позволяет приподнимать щит и перемещаться вместе с грузом по рельсошпальной решетке до монтажно-щитовой камеры. Ее применение позволило сократить срок монтажа ТПМК на месяц.

Теперь ТПМК "Виктория" нужно будет пройти более 1,2 тысячи метров и в июне 2020 года достичь котлована строящейся станции БКЛ "Печатники". Завершить строительство восточного участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" планируют до конца 2022 года.

Предполагается, что открытие участка позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородского, Лефортово, сократив их время в пути на 10-15 минут. Также открытие участка должно снизить транспортную нагрузку на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Ранее на южном участке БКЛ началось строительство перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская". Маршрут перегона пролегает под Севастопольским проспектом, рекой Котловкой и станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии.

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. В 2018 году был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Полностью замкнуть кольцо планируется в 2023 году.