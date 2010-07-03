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Город

04:04

Тоннель проложили между станциями метро "Каховская" и "Зюзино"

город строительство метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Завершилась проходка левого тоннеля между станциями "Каховская" и "Зюзино" на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.

Как сообщил вице-мэр Марат Хуснуллин, проложен почти километр тоннеля под улицей Каховкой в условиях плотной городской застройки.

Он напомнил, что правый тоннель между станциями уже готов. Также построен перегон от "Воронцовской" до "Улицы Новаторов", передает портал мэра и правительства Москвы.

Чиновник добавил, что до конца года планируется завершить строительство между "Улицей Новаторов" и "Проспектом Вернадского".

"Москва сегодня": в столичном районе Зюзино появится метро

Мэр столицы Сергей Собянин ранее рассказал, что "Зюзино" будет запускаться одновременно с большой частью БКЛ из 10 станций в 2021 году.

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок от "Делового центра" до "Петровского парка".

Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Полностью замкнуть кольцо планируется в 2023 году.

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