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04:55

Двухпутные тоннели проложат на участке БКЛ в Москве

город строительство метро транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гендиректор "Мосинжпроекта" Марс Газизуллин рассказал, что двухпутные тоннели появятся на восточном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

В таком исполнении пути проложат от станции "Текстильщики" до переходной камеры за станцией "Кленовый бульвар".

При прокладке будут применять как шести-, так и десятиметровые метровые тоннелепроходческие комплексы (ТПМК).

Проходку от "Нагатинского затона" до переходной камеры за станцией "Кленовый бульвар" будет выполнять китайский подрядчик CRCC.

Газизуллин указал, что решение о сооружении двухпутного перегонного тоннеля на восточном участке Большого кольца является оптимальным.

Он позволяет обойтись без строительства притоннельных сооружений и вентиляционных шахт, что важно ввиду близости музея-заповедника "Коломенское".

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок от "Делового центра" до "Петровского парка".

Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Полностью замкнуть кольцо планируется в 2023 году.

Ранее "Мосинжпроект" и CRCC подписали соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект".

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