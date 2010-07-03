Собянин осмотрел ход строительства станции "Зюзино" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Мэр столицы рассказал, что "Зюзино" будет запускаться одновременно с большой, огромной частью Большой кольцевой линии метро, которая состоит из 10 станций. "Это около 20 километров – от "Мнёвников" и до "Зюзино". Запуск планируется в 2021 году, стройка идет полным ходом", – отметил Собянин. По его словам, в ближайшее время планируется запустить тоннелепроходческий щит.

"Все идет по графику. Хотя, конечно, работы огромный, непочатый край. И, чтобы выполнить те работы, необходимо напрячь все силы и работать в напряженном графике, выполняя те задачи и объемы, которые поставлены перед строителями", – сообщил глава города.

Он также подчеркнул, что станция "Зюзино" улучшит транспортную доступность районов и снизит загрузку улично-дорожной сети.

"В Зюзино, историческом районе Москвы, новая жизнь. Огромная программа реновации, в которой большинство жителей переедут в новые дома из хрущевок, и в центре района появляется новая станция метро "Зюзино", которая, конечно, улучшит транспортную доступность. Страхи жителей о том, что при реновации ухудшается транспортная ситуация, – они несостоятельны. Наоборот, приходят новые станции метрополитена, которые разгружают и действующие радиальные направления, и улично-дорожную сеть", – подчеркнул Сергей Собянин.

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" началось в апреле 2017 года. На участке длиной семь километров расположатся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Сейчас готовность участка составляет 22 процента, работы предполагается завершить в 2021 году.

До конца текущего года планируется завершить проходку обоих перегонных тоннелей от станции "Проспект Вернадского" до станции Улица Новаторов". Полностью пройдены перегонные тоннели от "Воронцовской" до "Улицы Новаторов". Проходка правого перегонного тоннеля от "Каховской" до станции "Зюзино" полностью завершена.

Уже в ноябре планируется завершить проходку левого перегонного тоннеля. В настоящее время на станции "Зюзино" ведется монтаж ТПМК Herrenknecht S-219 "Роза" диаметром шесть метров для проходки тоннеля до станции "Воронцовская" протяженностью 2,1 тысячи метров. Начало проходки запланировано на 28 ноября, окончание – на август 2020 года. Тоннель пройдет под действующей Калужско-Рижской линией, а станция "Воронцовская" станет пересадочной на станцию "Калужская".

Ранее ТПМК "Роза", произведенный в 2012 году в Германии, уже работал на строительстве тоннелей БКЛ: от станции "Воронцовская" до станции "Улица Новаторов" и от станции "Каховская" до станции "Зюзино".

Будущая станция "Зюзино" расположена между станциями "Воронцовская" и "Каховская" на пересечении улицы Каховки с Севастопольским проспектом. Станция мелкого заложения, колонная, двухпролетная с островной платформой. Два вестибюля обеспечат выход пассажиров на обе стороны Севастопольского проспекта и улицы Каховки к жилой и общественной застройке, остановкам наземного пассажирского транспорта.

Станция запроектирована из монолитного железобетона. Ширина платформы составит 12 метров, длина – 163 метра, высота – шесть метров. При типовой конструкции станция будет иметь яркий индивидуальный образ, сочетающийся с эстетикой района типовой застройки 1960-х годов. В дизайне "Зюзино" будут использованы серые, черные и желтые цвета. Путевые стены оформят алюминиевыми панелями. Колонны облицуют светло-серым мрамором, имеющим выраженную текстуру.

Главной особенностью станции станет декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот, который создадут из алюминиевых пластин разных размеров и множества светодиодов. Сложный ритм потолка будет контрастировать с простым рисунком пола, отделанным двумя разновидностями природного камня – светло-серым гранитом и черным габбро-диабазом.

