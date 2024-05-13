Москвичам напомнили о плановых отключениях горячей воды с 14 мая

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Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве со вторника, 14 мая. Узнать, когда в конкретном доме отключат горячую воду, можно в онлайн-сервисе.

Задача сервиса – заранее предупредить граждан о том, когда в их домах не будет горячей воды, чтобы для них это не стало неожиданностью. В поисковую строку нужно лишь ввести адрес дома, и на экране отобразится период отключения.

Отключения проводятся с мая по сентябрь. Горячую воду отключат максимум на 10 дней.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее напомнил, что плановые отключения горячей воды проводятся каждый год после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.

По его словам, это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации, чтобы обеспечить потребителей ресурсами в осенне-зимний период.

Отопительный сезон завершился в Москве 29 апреля, но 6 мая Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Это было связано с тем, что синоптики прогнозировали прохладную погоду в столице.