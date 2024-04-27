27 апреля, 09:38Город
Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 14 мая
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 14 мая. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Горячую воду отключат максимум на 10 дней, хотя законодательная норматива – 14 дней. О сроках можно узнать заранее через специальный сервис на mos.ru.
По словам заммэра, когда завершится нынешний отопительный сезон, городские службы сразу начнут готовить систему теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду.
"Отключение горячей воды – это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", – передает телеграм-канал городского хозяйства слова Бирюкова.
Он заверил, что все работы на системах горячего водоснабжения завершатся в установленный срок – до 25 августа.
В столице начали отключать отопление с 27 апреля. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов. Сделать это позволяет устойчивая положительная температура на улице.
Отопление отключают поэтапно. Сначала тепло перестают подавать в жилые дома, а затем в школы, дошкольные и медучреждения, промышленные и административные здания.
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