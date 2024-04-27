Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале mos.ru заработал онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать, когда в конкретном доме отключат горячую воду. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отключения проводятся с мая по сентябрь. Задача сервиса – заранее предупредить граждан о том, когда в их домах не будет горячей воды, чтобы для них это не стало неожиданностью. В поисковую строку нужно лишь ввести адрес дома, и на экране отобразится период отключения.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что плановые отключения горячей воды проводятся каждый год после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.

По его словам, это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации, чтобы обеспечить потребителей ресурсами в осенне-зимний период.

"При этом в столице срок отключения горячей воды составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней", – подчеркнул Бирюков.

За время существования сервиса с 2018 года жители воспользовались им более 16,8 миллиона раз, из которых около 2,9 миллиона приходится на прошлый год.

Также пользователи могут подписаться на уведомления, которые напомнят о предстоящем отсутствии горячей воды. Для этого нужно зайти в личный кабинет на mos.ru, где должен быть указан полный адрес квартиры, далее найти "Профиль", перейти в раздел "Настройка подписок", выбрать подраздел "ЖКУ" и в строке "Отключение горячей воды" отметить желаемый способ информирования – электронная почта или пуш-уведомление.

Помимо этого, с графиком можно ознакомиться на сайте Московской объединенной энергетической компании или позвонить по телефонам единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, единого диспетчерского центра +7 (495) 539-53-53 или на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды +7 (495) 539-25-25.

Ранее стало известно, что плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 14 мая. По словам Бирюкова, когда завершится нынешний отопительный сезон, городские службы сразу начнут готовить систему теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду. Он заверил, что все работы на системах горячего водоснабжения завершатся в установленный срок – до 25 августа.

В столице начали отключать отопление с 27 апреля. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов. Сделать это позволяет устойчивая положительная температура на улице.

Отопление отключают поэтапно. Сначала тепло перестают подавать в жилые дома, а затем в школы, дошкольные и медучреждения, промышленные и административные здания.