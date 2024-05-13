СПБ-биржа сообщила о приостановке торгов ценными бумагами

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СПБ-биржа приостановила в 12:05 по московскому времени торги ценными бумагами, сообщает "Интерфакс".

Причины технического сбоя выясняются. Площадка пообещала дополнительно сообщить о времени возобновления организованных торгов ценными бумагами.

Ранее Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке 14 февраля с 10:36 по столичному времени. Она возобновила торги на фондовом рынке с 11:35.

