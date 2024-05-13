Город выставит на торги право на комплексное развитие территории в Южном Бутове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы выставят на торги право на комплексное развитие территории площадью 25,19 гектара на Остафьевском шоссе. Инвестор будет выбран после подведения итогов. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

"Инвестиции в проект превысят 37 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после его реализации оценивается более чем в 437 миллионов рублей. Благодаря реорганизации площадки на юго-западе столицы появится почти 920 рабочих мест", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Ефимова.

По его словам, это второй проект в рамках программы комплексного развития незастроенных территорий. Участок находится недалеко от станции Щербинка МЦД-2. В настоящее время там располагаются шиномонтаж, склады и автосервис.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что здесь планируется построить 210,7 тысячи "квадратов" недвижимости, в том числе 144,4 тысячи "квадратов" жилья и 66,3 тысячи "квадратов" общественно-деловой и социальной застройки.

Он отметил, что в районе появится новый медицинский центр, а также школа на 1,3 тысячи мест и детский сад на 300 человек.

Ранее инвесторы и городские операторы начали реализацию 13 проектов КРТ на севере столицы. Ефимов уточнил, что на общей площади более 250 гектаров возведут свыше 6,3 миллиона "квадратов" недвижимости – жилье, социальную и деловую инфраструктуру, производственные объекты. В результате появится 67,7 тысячи рабочих мест.

