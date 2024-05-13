Врач Кашух посоветовала снизить калорийность питания после майских праздников

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Россиянам в первые несколько дней после обильных застолий в период майских праздников стоит снизить общую калорийность рациона. Об этом заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух, передает RT.

"В меню полезно добавить свежие овощи – в них много пищевых волокон (растворимых и нерастворимых), улучшающих работу кишечника. Заправлять овощные салаты можно несладким йогуртом с добавлением горчицы – такие блюда очень вкусные и при этом менее калорийные, чем салаты с майонезной заправкой", – добавила специалист.

Для стабилизации пищеварительной системы могут помочь различные соленья – квашеная капуста и огурцы, так как в них есть пробиотики, поддерживающие работу кишечника, а также много пищевых волокон.

Для легкого перекуса Кашух посоветовала употреблять легкую пищу – нежирные йогурты с ягодами, орехами и сухофруктами и сыры, а также бананы или свежие фрукты. Стоит помнить и о необходимом количестве белка, добавила врач. Для этого подойдут рыба, молочные продукты или яйца.

Чтобы избежать возможных проблем после долгого отдыха, стоит на какое-то время отказаться от жареного и жирного, а также спиртного, уверена гастроэнтеролог. По ее словам, важно больше двигаться, дышать свежим воздухом, меньше нервничать и наладить режим сна.

"Переживания зачастую приводят к перееданию на нервной почве", – заключила она.

Ранее психолог Елена Андросенко указала, что утро первого рабочего дня после майских праздников можно использовать, чтобы составить план на день или рабочую неделю. При этом, по ее словам, важно расставить приоритеты и распределить задачи, чтобы избежать перегрузок на работе.