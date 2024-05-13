Актриса Тенякова объяснила ухудшение здоровья магнитными бурями

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Сильные магнитные бури стали причиной резкого ухудшения здоровья актрисы Натальи Теняковой, которой потребовалась помощь врачей в московском МХТ имени А. П. Чехова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на актрису.

Она рассказала, что медики сделали ей укол, и она отыграла спектакль. По словам врачей, подобных вызовов из-за магнитных бурь было много.

Как добавляет телеканал, Теняковой, которая сыграла бабушку Шуру в фильме "Любовь и голуби", стало плохо перед спектаклем "9 ряд. 10, 11 место". Ей вызвали бригаду скорой помощи, госпитализация не потребовалась, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что здоровье певца и композитора Дениса Майданова резко ухудшилось в Центральном академическом театре Российской армии в Москве из-за аллергической реакции, которая возникла после принятия препаратов от пневмонии.

Как рассказал директор музыканта Захар Майданов, у артиста был отек Квинке. Он отметил, что решался вопрос госпитализации.