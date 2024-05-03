Внук лидера КПРФ Леонид Зюганов опроверг сообщения о госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова и депутат Госдумы Леонид посещал больницу в рамках запланированного осмотра. Об этом он сообщил РБК.

"Я вчера ездил на МРТ. Никакой госпитализации", – добавил он.

Ранее в различных телеграм-каналах появилась информация о том, что 35-летнего Зюганова экстренно госпитализировали в связи с проблемами с позвоночником. Как уточнили в изданиях, в медучреждении его обследовали и обнаружили патологию позвонков.

При этом в феврале этого года Леонид Зюганов уже попадал в больницу с COVID-19. Он рассказывал, что около недели занимался самолечением, но из-за плохого самочувствия обратился к специалистам. В связи с этим депутат рекомендовал россиянам не заниматься самолечением, а вызывать скорую помощь и консультироваться с врачами.

