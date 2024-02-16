Внук Зюганова попал в больницу с коронавирусом

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Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Московской городской думы Леонид Зюганов попал в столичную больницу с COVID-19. Об этом он сообщил "Газете.ру".

По словам депутата, он около недели занимался самолечением, но позже из-за плохого самочувствия обратился к специалистам. Политик уточнил, что сейчас он находится в городской клинической больнице № 52 с подтвержденным коронавирусом.

"Он подтвержденный был еще в пятницу, просто, к сожалению, мой организм сам не может с ним справиться. Что в прошлый раз я две недели самолечением занимался, в больнице № 52 потом лежал. История повторяется", – рассказал Зюганов.

Он рекомендовал россиянам не заниматься самолечением, а вызывать скорую помощь и консультироваться с врачами.

По информации некоторых телеграм-каналов, 14 февраля политик вызвал скорую помощь к себе домой, он жаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле. В итоге медики его отвезли в больницу, где провели обследования и сделали экспресс-тест на COVID-19, показавший положительный результат, указали СМИ.

Немногим ранее директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер опроверг информацию о воспалении легких. По словам деятеля культуры, он вызвал врачей, чтобы провериться на ковид и грипп. Однако медики не подтвердили наличия заболеваний, добавил Варшавер.