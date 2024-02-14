Ракова оценила эпидемиологическую ситуацию в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эпидемиологическая ситуация в Москве на сегодняшний день стабильна. Количество заболеваний и госпитализаций в столице невысокое, рассказала заммэра Анастасия Ракова на Форуме будущих технологий.

По ее словам, в городе хватает вакцин от кори и коронавирусной инфекции.

"Все идет обычно, управляемо, контролируемо – достаточно и врачей, и коек. <...> (Вакцин от коронавируса, кори и ОРВИ. – Прим. ред.) достаточно, на сегодняшний день идет плановая вакцинация", – цитирует заммэра ТАСС.

Форум открылся в Центре международной торговли в Москве 13 февраля. Его основной тематикой стали вопросы медицины и здравоохранения. Организатором мероприятия является фонд "Росконгресс" при поддержке Минздрава РФ, Минобрнауки РФ, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора, Российской академии наук и Российского квантового центра.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице не превышает пороговых значений, эпидемиологическая ситуация остается стабильной и контролируемой. Показатели заболеваемости соответствуют данному периоду года.

Вирусолог Анатолий Альтштейн до этого рассказал, что обезопасить себя от аляскапокса можно с помощью вакцинации. Он также отметил, что несмотря на недостаточное количество информации о вирусе, серьезных рисков в нем нет.



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