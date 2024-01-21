Ученые обнаружили в Арктике "зомби-вирусы", грозящие новой пандемией

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Исследователи обнаружили в вечной мерзлоте Арктики "зомби-вирусы", грозящие новой пандемией. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Согласно данным ученым, древние вирусы, замороженные в Арктике, из-за потепления климата способны выйти на свободу и вызвать сильную вспышку заболеваний.

"Штаммы этих "микробов Мафусаила" – или вирусов-зомби, как их еще называют – уже были выделены исследователями, которые выразили опасения, что новая мировая чрезвычайная ситуация может быть спровоцирована болезнью из далекого прошлого", – говорится в сообщении.

Как уточнил генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя, в настоящее время ученые изучают заболевания в южных регионах. При этом на север обращается слишком мало внимания.

Его слова поддержала вирусолог Марион Купманс из медицинского центра Эразмус в Роттердаме, которая отметила, что один из вирусов может спровоцировать вспышку заболевания.

Ранее стало известно, что ученые из Китая вывели новый штамм коронавируса под названием GX-P2V, который обладает стопроцентной смертностью. Исследователи провели эксперимент на мышах и внедрили им человеческий ген, облегчающий новому штамму доступ в клетки. В течение семи-восьми дней после проникновения вируса все подопытные погибли.

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