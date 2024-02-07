В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве не превышает порог

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице не превышает пороговых значений, эпидемиологическая ситуация остается стабильной и контролируемой. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Москве на своем сайте.

В сообщении указано, что показатели заболеваемости соответствуют данному периоду года. На минувшей неделе значения не превышали пороговых величин как по совокупному населению, так и среди всех возрастных групп.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации россиянам надо чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с теми, у кого есть признаки заболевания. Там обратили внимание, что при появлении первых симптомов нельзя заниматься самолечением, нужно сразу обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что в стране на 7,2% выросла заболеваемость COVID-19 в период с 29 января по 4 февраля. По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, заболеваемость увеличилась в 39 российских субъектах, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране. Скончались от вируса за прошлую неделю 111 человек.

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