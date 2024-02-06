06 февраля, 14:36Общество
Заболеваемость COVID-19 выросла более чем на 7% за неделю в РФ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В период с 29 января по 4 февраля в России на 7,2% увеличилась заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%", – говорится в сообщении.
Заболеваемость выросла в 39 субъектах РФ, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране. Скончались от коронавируса за прошедшую неделю 111 человек.
Более того, за последнюю неделю в стране на 3,8% выросло число случаев заражения гриппом и ОРВИ, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. Порядка 15% случаев пришлись на Московский регион и Санкт-Петербург, пояснили в ведомстве.
Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил о вспышке ОРВИ и COVID-19 в середине февраля. По мнению специалиста, после роста заболеваемости ожидается заметный спад в конце апреля.
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