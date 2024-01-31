Заболеваемость сифилисом в США выросла почти на 80% за пять лет

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Число заболеваний сифилисом в Соединенных Штатах увеличилось почти на 80% с 2018 по 2022 годы. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и предотвращению болезней при Минздраве США.

Так, в 2022 году в Штатах выявили 203,5 тысячи случаев сифилиса на всех возможных стадиях болезни. Это значение оказалось на 78,9% больше показателя пятилетней давности, когда по итогам 2019 года было обнаружено 113,7 тысячи случаев.

По сравнению с аналогичной статистикой за 2021 год число заболеваний увеличилось на 17%.

Ранее врачи из США зафиксировали рост заболеваемости раком по всему миру среди молодого населения. Количество человек, которым врачи диагностируют рак, выросло на 12,8% за 19 лет исследований (с 2000 до 2019 года).

До этого французские ученые связали смерть почти 17 тысяч больных COVID-19 из шести стран с приемом противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Исследователи отмечают, что пациентам с коронавирусом назначали лекарство, которое не имеет доказательств своей пользы.

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