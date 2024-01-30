Заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась на 4,1% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость коронавирусом в РФ за прошедшую неделю, с 22 по 27 января, снизилась на 4,1%. Об этом сообщается на сайте Оперштаба.

Показатель заболеваемости инфекцией за указанный период составил 16,5 на 100 тысяч населения. В 22 субъектах страны установили увеличение случаев COVID-19.

За минувшую неделю в больницы попали 2 924 человека, что стало на 10% меньше, чем в другую неделю. В частности, в 23 регионах РФ произошел рост госпитализаций. Вылечились от коронавирусной инфекции 26 366 пациентов, что является на 11% меньше, чем семью днями ранее. За неделю от болезни скончались 111 человек, добавили в оперштабе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые прививки от COVID-19 в России больше не нужны. При этом она подчеркнула, что относиться к заболеванию нужно осторожно, так как растет госпитализация. По ее словам, в настоящий момент в России пройден пик подъема ковида.

Доктор биологических наук Петр Чумаков, в свою очередь, спрогнозировал падение заболеваемости гриппом и COVID-19 в России в феврале. Он отметил, что нынешний рост числа больных – обычное явление. Это происходит каждый сезон, после чего число случаев снижается.

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