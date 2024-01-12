Врачи зафиксировали рост заболеваемости раком во всем мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи из США зафиксировали рост заболеваемости раком по всему миру среди молодого населения. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой исследование журнала BMJ Oncology.

Как сообщает издание, количество человек, которым врачи диагностируют рак, выросло на 12,8% за 19 лет исследований (с 2000 до 2019 года). Кроме того, по статистике медиков, возраст больных онкологией стал сужаться до 50 лет. Особенно это наблюдается в Северной Америке, Западной Европе и Австралии, сказано в статье.

"Возможно, дело в каком-то изменении окружающей среды, нашей пищи, лекарств или что-то, что мы еще не идентифицировали", – заявила руководитель программы по ранним проявлениям рака ЖКТ в онкоцентре Мемориал Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке Андреа Черчек.

В материале уточняется, что врачи связывают причины подобной тенденции с изменением образа жизни – снижением физической активности, употреблением многократно переработанных продуктов, возникновением новых токсинов и микропластика в атмосфере, ростом количества людей с ожирением.

Ранее ученые Университета Лобачевского создали новый способ, который поможет бороться с раковыми опухолями. Для этого необходимо использовать колхицин. В настоящее время ученые занимаются созданием новых методов доставки иных препаратов.



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