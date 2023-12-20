Российские ученые создали новое средство борьбы с раковыми опухолями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ученые Университета Лобачевского создали новый способ, который поможет бороться с раковыми опухолями. Для этого необходимо использовать колхицин, успешно протестированный в лаборатории. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на результаты исследования, которые размещены в журнале Journal of Liposome Research.

Так, ученые утверждают, что колхицин относится к сравнительно недорогим препаратам, который при этом является менее токсичным, чем аналоги. Кроме того, его можно применять в лечении других инфекций.

Уточняется, что российским ученым удалось создать наноразмерную систему, помогающую ввести препарат прямо в опухоль, благодаря чему его эффективность увеличивается. По итогу скорость роста новообразования сокращается в 4–6 раз. В связи с этим выживаемость мышей, на которых тестировалось лекарство, выросла практически в 10 раз.

В настоящее время ученые занимаются созданием новых методов доставки иных препаратов. Таким образом, специалисты смогут разработать наносистему доставки веществ к инфекции, которая поможет бороться с другими социально значимыми заболеваниями.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что исследования эффективности новейших онкопрепаратов в столице станут постоянными. По его словам, программа вошла в список ключевых проектов для повышения качества медицинской помощи, которые реализуются на постоянной основе с 2024 года.



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