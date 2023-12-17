Собянин ввел допгарантию по исследованию эффективности новых лекарств от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Исследования эффективности новейших онкопрепаратов в столице станут постоянными. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра столицы, программа вошла в список ключевых проектов для повышения качества медицинской помощи, которые реализуются на постоянной основе с 2024 года.



Собянин также отметил, что на данный момент проводятся исследования 10 онкологических препаратов по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной и предстательной желез.



"Наиболее эффективные и безопасные лекарства будут рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения", – отметил мэр.

Ранее сообщалось, что комплексная поддержка клинических исследований лекарств в московских медучреждениях станет постоянной с 2024 года. Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев.