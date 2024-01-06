Ученые связали смерть почти 17 тысяч больных COVID-19 с препаратом от малярии

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Французские ученые связали смерть почти 17 тысяч больных COVID-19 из шести стран с приемом противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Об этом говорится в результатах их исследования, которые были опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Ученые отмечают, что пациентам с коронавирусом назначали лекарство, которое не имеет доказательств своей пользы. Так, еще в 2021 году журнал Nature опубликовал исследование, согласно которому использование гидроксихлорохина увеличивало смертность в результате нарушений сердечного ритма на 11%.

Специалисты добавили, что количество жертв препарата может быть намного больше, так как в исследовании были проанализированы только данные за март–июль 2020 года и только во Франции, США, Италии, Турции, Испании и Бельгии.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рекомендовал всем надеть маски и делать прививку от коронавируса в связи с ростом числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих государствах.

До этого СМИ сообщали о том, что в Европе истек срок годности противовирусных препаратов от коронавируса. На их закупки направили 1 миллиард долларов. Уточнялось, что речь идет о препарате "Паксловид".

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