Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 28,6% – оперштаб

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю уменьшилась на 28,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 37,68 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,6 процента.

При этом в оперштабе сообщили, что увеличение заболеваемости отмечено в шести субъектах Российской Федерации, в том числе в трех регионах более чем в среднем по стране.

За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 6046 человек с коронавирусом, что на 22,4 процента меньше в сравнении с предыдущей неделей. Выздоровели за неделю 89 424 человек. Это на 9 процентов меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Ранее стало известно, что в Европе истек срок годности противовирусных препаратов от коронавируса. На их закупки направили 1 миллиард долларов.

До этого Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что первые партии обновленного препарата от COVID-19 "Спутник Лайт" были введены в гражданский оборот.

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